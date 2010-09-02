У форварда «Динамо» Кураньи возникли проблемы с оформлением ребенка в детсад

Немецкий нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал в интервью официальному сайту клуба об адаптации в России:

«Жена Виктория и дети на новом месте чувствуют себя хорошо. Супруга, кстати, отлично говорит по-русски, так что и языкового барьера у нее нет. Да и дети схватывают все на лету, быстрее, чем взрослые, так что скоро будут спокойно общаться на русском. Осталось только найти свободное местечко в детском саду, выяснилось, что у вас это не так-то просто.

Уже понимаю отдельные слова на русском языке, но до свободного владения пока далеко. Хочу овладеть языком как можно скорее, чтобы понимать все установки тренера без переводчика, чтобы обсуждать какие-то вещи с партнерами. В общем, русский для меня очень важен».