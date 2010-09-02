Суд сохранил за ФК «Спартак» право на товарный знак «Спартак»

Московский арбитражный суд сохранил за ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» право на товарный знак «Спартак», сообщает Интерфакс.

Таким образом, суд отклонил иск Международного физкультурно-спортивного общества (МФСО) «Спартак» им. Н.П. Старостина о нарушении исключительных прав на товарный знак «Спартак». Истец просил суд запретить футбольному клубу незаконное, по его мнению, использование бренда.