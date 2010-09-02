Игроки и тренеры команд первого дивизиона уличены в ставках на свои матчи

Профессиональная футбольная лига выявила факты осуществления ставок в букмекерских конторах официальными участниками соревнований в нарушение регламента, сообщает официальный сайт ПФЛ.

Ставки на результаты матчей российских соревнований, в том числе на результаты игр с участием своих клубов делали: спортивный директор, начальник ФК "Волгарь-Газпром" (Астрахань) Борис Башкин, тренеры ФК "Динамо" (Барнаул) Сергей Кормильцев и Вадим Бриткин, а также футболист ФК "Псков-747" (Псков) Валерий Алексеев.

Соответствующие материалы направлены президенту Российского футбольного союза Сергею Фурсенко. Кроме того, ПФЛ обратилась к президенту РФС с просьбой дать поручение комитету РФС по этике о рассмотрении материалов по «подозрительным» матчам чемпионата России в первом дивизионе: "Кубань" (Краснодар) - "СКА-Энергия" (Хабаровск), "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Волга" (Нижний Новгород), "Иртыш" (Омск) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань), "Иртыш" (Омск) - "Краснодар" (Краснодар).