"Спартак" не включил в заявку на Лигу чемпионов Ивана Саенко

Московский "Спартак" неожиданно не включил в заявку на Лигу чемпионов по футболу полузащитника Ивана Саенко, сообщает официальный сайт клуба. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным посчитал, что в этом турнире Саенко не пригодится.

В заявочный список вошли 32 игрока: вратари - Александр Беленов, Андрей Дикань, Николай Заболотный, Сергей Песьяков; защитники - Андрей Иванов, Евгений Макеев, Николас Пареха, Сергей Паршивлюк, Марек Сухи, Мартин Штранцль; полузащитники - Алекс, Жано Ананидзе, Никола Дринчич, Александр Зотов, Ибсон, Дмитрий Каюмов, Игорь Киреев, Дмитрий Комбаров, Кирилл Комбаров, Кристиан Майдана, Эйден Макгиди, Дмитрий Маляка, Филип Озобич, Ренат Сабитов, Антон Ходырев, Александр Шешуков; нападающие - Ари, Никита Баженов, Веллитон, Александр Козлов, Владимир Обухов, Александр Прудников.

На групповом этапе Лиги чемпионов "Спартак" сыграет с английским "Челси", французским "Марселем" и словацкой "Жилиной".



