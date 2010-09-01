Секу Олисе сделал выбор в пользу сборной Либерии

Полузащитник ЦСКА Секу Олисе откликнулся на приглашение тренерского штаба сборной Либерии по футболу и прибыл в ее расположение для участия в отборочном матче против Зимбабве в рамках квалификационного турнира Кубка Африки, сообщает Goal.com.

Таким образом, 20-летний игрок, родившийся в Либерии, но затем получивший нигерийское гражданство, сделал выбор в пользу одной из двух стран, за которые имел право выступать.