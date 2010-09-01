Юрия Семина остается на посту главного тренера "Локомотива". Такое решение принял совет директоров московского футбольного клуба на своем заседании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе клуба Александра Удальцова.

Семину, действующий контакт которого истекает в конце 2011 года, выразили кредит доверия, несмотря на то, что "Локомотив" показывает в последнее время невыразительную игру как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене. В премьер-лиге железнодорожники идут на 9-м месте, уступая лидирующему "Зениту" 20 очков. А недавно они вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей клубу второй швейцарской лиги - "Лозанне".