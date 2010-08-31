Чемпионат Украины по футболу, 8-й тур: все результаты

В чемпионате Украины по футболу сыгран 8-й тур. Приводим результаты матчей.

Днепр – Металлург Д – 1:2

Голы: 0:1 – Танаса (57), 1:1 – Коноплянка (64), 1:2 – Мгуни (75).

Карпаты – Волынь – 1:0

Гол: 1:0 – Зенев (63).

Севастополь – Ворскла – 0:0

Арсенал – Оболонь – 1:0

Гол: 1:0 – Шацких (32).

Заря – Таврия – 5:3

Голы: 0:1 – Платон (23), 1:1 – Лазарович (27), 1:2 – Идахор (39), 2:2 – Виценец (57), 2:3 – Идахор (59), 3:3 – Полянский (61), 4:3 – Каменюка (82), 5:3 – Лазарович (85).

Металлург З – Металлист – 0:2

Голы: 0:1 – Девич (10), 0:2 – Клейтон Хавьер (68).

Кривбасс – Динамо Киев – 0:1

Гол: 0:1 – Ярмоленко (4).

"Шахтер" наращивает свое преимущество в таблице. Горняки на на пять очков опережают ближайшего преследователя - киевское "Динамо".