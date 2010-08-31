Сегодня должна определиться судьба Юрия Семина в «Локомотиве»
31 августа 2010, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня совет директоров «Локомотива» проводит заседание, на котором должна определиться судьба Юрия Семина – останется он на посту главного тренера клуба ли покинет его, сообщает «Спорт-Экспресс».
Многое зависит от мнения главы РЖД Владимира Якунина. Он находится в командировке, однако свое добро на какое-либо решение он может дать и по телефону.
Ожидается, что Юрий Семин выступит с докладом и при необходимости разъяснит ситуацию по каждому из приобретенных за последний год игроков. В случае ухода из «Локомотива» он может возглавить «Днепр». Кроме того, его кандидатуру рассматривают и в киевском «Динамо».