Сегодня должна определиться судьба Юрия Семина в «Локомотиве»

Сегодня совет директоров «Локомотива» проводит заседание, на котором должна определиться судьба Юрия Семина – останется он на посту главного тренера клуба ли покинет его, сообщает «Спорт-Экспресс».

Многое зависит от мнения главы РЖД Владимира Якунина. Он находится в командировке, однако свое добро на какое-либо решение он может дать и по телефону.

Ожидается, что Юрий Семин выступит с докладом и при необходимости разъяснит ситуацию по каждому из приобретенных за последний год игроков. В случае ухода из «Локомотива» он может возглавить «Днепр». Кроме того, его кандидатуру рассматривают и в киевском «Динамо».