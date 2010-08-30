Чемпионат России по футболу: все результаты 19-го тура
30 августа 2010, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим результаты игр 19-го тура чемпионата России по футболу.
ЦСКА – Алания – 2:1
Голы: 1:0 – Думбия (4), 2:0 – Тошич (69), 2:1 – Флореску (90+3, пенальти).
Томь – Динамо – 1:0
Гол: 1:0 – Дзюба (49, пенальти).
Локомотив – Зенит – 0:3
Голы: 0:1 – Данни (17), 0:2 – Бухаров (67), 0:3 – Широков (77).
Удаление: Торбинский (56).
Терек – Спартак – 2:0
Голы: 1:0 – Асильдаров (49), 2:0 – Уциев (83).
Амкар – Ростов – 1:0
Гол: 1:0 – Пеев (24).
Сатурн – Крылья Советов – 1:1
Голы: 1:0 – Евсеев (80), 1:1 – Таранов (84).
Спартак Нальчик – Рубин – 1:1
Голы: 0:1 – Касаев (15), 1:1 – Йованович (28).
Анжи – Сибирь - 1:0
Гол: 1:0 - Цораев (51, пенальти)