Московский ЦСКА выиграл со счетом 2:1 у владикавказской "Алании" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу, который прошел в Химках.

Уже на 4-й минуте Сейду Думбия отправил мяч в сетку ворот "Алании". Армейцы удвоили свое преимущество на 69-й минуте, когда Зоран Тошич с ходу пробил в дальний угол. В концовке матча гости смогли отыграть один мяч. Ударом с пенальти отличился Джордже Флореску.

ЦСКА идет на третьем месте, набрав 36 очков в 17 матчах и отставая от лидирующего питерского "Зенита" на 7 очков. "Алания" остается на 13-м месте - 19 очков в 19 играх.