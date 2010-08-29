"Зенит" разгромил в Москве "Локомотив" – 3:0 (ВИДЕО)

Питерский "Зенит" разгромил со счетом 3:0 в Москве столичный "Локомотив" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Данни (17-я минута), Александр Бухаров (67) и Роман Широков (77). "Локо" начиная с середины второго тайма играл в меньшинстве в результате удаления Дмитрия Торбинского.

"Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 17 играх 43 очка. У "Локомотива" после 19 игр 23 очка (9-е место).