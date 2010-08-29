Матч с «Зенитом» станет для Семина последним в роли тренера «Локомотива»

Сегодняшний матч 19-го тура премьер-лиги с «Зенитом» станет последним матчем Юрия Семина на посту наставника московского "Локомотива", сообщает Sportbox.ru.

Руководство клуба приняло решение расстаться с 63-летним специалистом независимо от результата встречи. Причиной такого решения послужили неудовлетворительные результаты команды. "Локомотив" располагается в турнирной таблице лишь на восьмом месте, а в Лиге Европы прекратил борьбу на стадии отборочного раунда, уступив швейцарской "Лозанне". Основными кандидатами на вакантный пост считаются Валерий Газзаев и Анатолий Бышовец.