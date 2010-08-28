«Рубин» приобрел защитника сборной Италии Боккетти за 9,5 млн евро
28 августа 2010, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Казанский «Рубин» продолжает усиливаться в преддверии старта в футбольной Лиге чемпионов. Очередным его новичком стал 23-летний защитник сборной Италии Сальваторе Боккетти, сообщает Sports.ru со ссылкой на источник в руководстве клуба.
Боккетти, выступавший за «Дженоа», обошелся «Рубину» в 9,5 миллиона евро. Он заключил контракт на 3,5 года. Официальное объявление об этом трансфере последует, вероятно, сегодня.