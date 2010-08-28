Испанский "Атлетико" выиграл со счетом 2:0 у итальянского "Интера" матч за Суперкубок Европы , который в пятницу состоялся на стадионе "Луи II" в Монако.

Мадридцев вывел вперед на 62-й минуте Хосе Антонио Рейес. А на 83-й минуте Агуэро сумел развить успех. "Интер" мог отыграть один мяч в концовке встречи, но Диего Милито на 90-й минуте с 11-метровой отметки не смог переиграть 19-летнего голкипера "Атлетико" Давида де Хеа, отразившего удар.

"Атлетико" завоевал трофей впервые в своей истории.