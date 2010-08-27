Лига Европы. ЦСКА и «Зенит» получили соперников по групповому раунду

В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы. 48 команд-участниц, включая две российские, ЦСКА и «Зенит», распределены по 12 группам. Вот каковы итоги жеребьевки.

Группа A: «Ювентус», «Манчестер Сити», «Зальцбург», «Лех».

Группа B: «Атлетико», «Байер», «Русенборг», «Арис».

Группа C: «Спортинг», «Лилль», «Левски», «Гент».

Группа D: «Вильярреал», «Брюгге», «Динамо» Загреб, ПАОК.

Группа E: «АЗ Алкмар», «Динамо» Киев, БАТЭ, «Шериф».

Группа F: ЦСКА, «Палермо», «Спарта», «Лозанна».

Группа G: «Зенит», «Андерлехт», АЕК, «Хайдук».

Группа H: «Штутгарт», «Хетафе», «Оденсе», «Янг Бойз».

Группа I: ПСВ, «Сампдория», «Металлист», «Дебрецен».

Группа J: «Севилья», ПСЖ, «Боруссия» Дортмунд, «Карпаты».

Группа K: «Ливерпуль», «Стяуа», «Наполи», «Утрехт».

Группа L: «Порту», «Бешикташ», ЦСКА София, «Рапид» Вена.