Андрей Аршавин снимется в кинокомедии «Я не Аршавин»

Полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин сыграет в полнометражном художественном фильме.

«Меня пригласили на роль одного из героев лирической спортивной комедии режиссера-сценариста Ильи Шиловского.Картина будет называться: «Я не Аршавин». Все началось, как водится в кинематографе, со сценария. Он мне показался интересным. Надеюсь, что фильм состоится и понравится зрителям. По контракту я не могу разглашать детали и подробности фильма», – приводит слова Аршавина его официальный сайт.