ЦСКА и «Зенит» - в первой корзине участников группового раунда Лиги Европы

Стали известны все участники группового раунда Лиги Европы: борьбу за трофей продолжат 48 клубов. 37 из них прошли стадию плей-офф, 10 проиграли в 4-м отборочном этапе Лиги чемпионов и пришли из этого турнира, а мадридский «Атлетико» получил место как победитель минувшего розыгрыша.

Жеребьевка состоится сегодня в Монако. Ее начало в 15.00 (время московское). Команды распределены по четырем корзинам в соответствии с их рейтингом и будут разбиты на 12 групп. Оба российских клуба, ЦСКА и «Зенит», попали в первую, сильнейшую корзину.



Корзина 1: «Атлетико», «Ливерпуль», «Севилья», «Порту», «Вильярреал», ЦСКА, ПСВ, «Зенит», «Ювентус», «Спортинг», «Штутгарт», АЗ Алкмар.

Корзина 2: «Стяуа», «Лилль», «Динамо» (Киев), «Андерлехт», «Байер», ПСЖ, «Брюгге», «Хетафе», «Палермо», «Бешикташ», «Манчестер Сити», «Сампдория».

Корзина 3: «Спарта», АЕК, «Металлист», «Левски», «Русенборг», «Ред Булл», ЦСКА (София), «Оденсе», «Наполи», «Боруссия» (Дортмунд), «Динамо» (Загреб), БАТЭ.

Корзина 4: «Арис», «Рапид», ПАОК, «Карпаты», «Янг Бойз», «Утрехт», «Лех», «Гент», «Лозанна», «Шериф», «Дебрецен», «Хайдук».