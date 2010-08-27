Стало известно расписание игр московского "Спартака" и казанского "Рубина" в групповом турнире футбольной Лиги чемпионов. Оба они проведут свои стартовые матчи на выезде, сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам жеребьевки «Спартак» оказался в группе F вместе с "Челси", "Марселем" и "Жилиной", а "Рубин" - в группе D с "Барселоной", "Панатинаикосом" и "Копенгагеном".



Расписание матчей "Спартака":

15 сентября - "Марсель" (на выезде),

28 сентября - "Жилина" (дома),

19 октября - "Челси" (дома),

3 ноября - "Челси" (на выезде),

23 ноября - "Марсель" (дома),

8 декабря - "Жилина" (на выезде).



Расписание матчей "Рубина":

14 сентября - "Копенгаген" (на выезде),

29 сентября - "Барселона" (дома),

20 октября - "Панатинаикос" (на выезде),

2 ноября - "Панатинаикос" (дома),

24 ноября - "Копенгаген" (дома),

7 декабря - "Барселона" (на выезде).