Расписание игр "Спартака" и "Рубина" в групповом этапе Лиги чемпионов
27 августа 2010, 06:47 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно расписание игр московского "Спартака" и казанского "Рубина" в групповом турнире футбольной Лиги чемпионов. Оба они проведут свои стартовые матчи на выезде, сообщает официальный сайт УЕФА.
По итогам жеребьевки «Спартак» оказался в группе F вместе с "Челси", "Марселем" и "Жилиной", а "Рубин" - в группе D с "Барселоной", "Панатинаикосом" и "Копенгагеном".
Расписание матчей "Спартака":
15 сентября - "Марсель" (на выезде),
28 сентября - "Жилина" (дома),
19 октября - "Челси" (дома),
3 ноября - "Челси" (на выезде),
23 ноября - "Марсель" (дома),
8 декабря - "Жилина" (на выезде).
Расписание матчей "Рубина":
14 сентября - "Копенгаген" (на выезде),
29 сентября - "Барселона" (дома),
20 октября - "Панатинаикос" (на выезде),
2 ноября - "Панатинаикос" (дома),
24 ноября - "Копенгаген" (дома),
7 декабря - "Барселона" (на выезде).