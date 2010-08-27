Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объяснил неудачный результат ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы по футболу против швейцарской "Лозанны" тем, что на игроков его команды повлиял лежащий на них груз ответственности.

Матч, который прошел в Москве, завершился победой швейцарцев в серии пенальти. "Игроки "Лозанны" были более спокойны, им терять было нечего, а нашим - было, давила ответственность, - сказал Семин на послематчевой пресс-конференции. - Психологическое преимущество было на стороне "Лозанны".

Семин добавил, что его больше расстроило не то, что команда проиграла в серии пенальти, а то, что не смогла забить с игры второй гол.



