«Локомотив» проиграл «Лозанне» по серии пенальти и выбыл из Лиги Европы (ВИДЕО)

Московский «Локомотив» проиграл дома швейцарской «Лозанне» по серии пенальти (3:4) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы по футболу.

Игровое время матча завершилось со счетом 1:1 – тем же, какой был зафиксирован в первой игре. На гол Сильвио на 17-й минуте Александр Алиев ответил точным попаданием со штрафного в конце второго тайма.

В серии 11-метровых у «Локомотива» неудачно выполнили свои попытки Шишкин (попал в перекладину) и Майкон (промахнулся).