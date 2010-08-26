Эрикссон подал заявку на пост главного тренера сборной Украины

Известный футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон, имевший опыт работы со сборными Англии, Мексики и Кот-д’Ивуара, может возглавить национальную команду Украины, сообщает «Спорт-Экспресс».

62-летний швед через посредников предложил свои услуги Федерации футбола Украины. После отставки Мирона Маркевича исполняющим обязанности главного тренера сборной назначен Юрий Калитвинцев, который будет возглавлять команду в товарищеских матчах с Польшей и Чили.