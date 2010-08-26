Бубнов: «Малафеев в очередной раз не справился с нервами» (ВИДЕО)

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в ответном матче 4-го отборочного этапа Лиги чемпионов от «Осера».

«Быстрый гол выбил зенитовцев из колеи. Хозяева рано решили свою задачу, а подопечные Лучано Спаллетти занервничали и в дальнейшем не смогли повернуть течение игры в нужное им русло. Представители России выглядели неуверенными, скованными. Из-за большого количества брака в передачах они не увеличили темп, когда требовалось. Те скорости, которые гости предложили французам, последних полностью устраивали.

Удаления у «Зенита» пошли не просто так. «Осер» стал переигрывать сине-бело-голубых в единоборствах, в результате чего футболисты российского клуба вынуждены были фолить. Вячеслав Малафеев же в очередной раз не справился с нервами. Из-за чрезмерного напряжения он отбил мяч руками за пределами штрафной площади. Потерялся, видимо», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.