«Спартак» попал в 3-ю корзину жеребьевки группового этапа ЛЧ, «Рубин» - в 4-ю

После того как завершились квалификационные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов, стал известен состав корзин жеребьевки групповой стадии турнира.

Казанский «Рубин» попал в четвертую корзину. Московский «Спартак», в результате поражений «Зенита» и «Андерлехта» в раунде плей-офф, попал в третью. Жеребьевка групповой стадии состоится сегодня.

Первая корзина: «Интер», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Бавария», «Милан», «Лион».

Вторая корзина: «Вердер», «Реал», «Рома», «Шахтер», «Бенфика», «Валенсия», «Марсель», «Панатинаикос».

Третья корзина: «Тоттенхэм», «Рейнджерс», «Аякс», «Шальке», «Базель», «Брага», «Копенгаген», «Спартак».

Четвертая корзина: «Хапоэль» Тель-Авив, «Твенте», «Рубин», «Осер», ЧФР, «Партизан», «Жилина», «Бурсаспор».



