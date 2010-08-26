"Барселона" выиграла у "Милана" матч на Кубок Гампера (ВИДЕО)

"Барселона" выиграла у "Милана" матч на Кубок Жоана Гампера, который традиционно предваряет сезон в Испании.

Игровое время завершилось со счетом 1:1. На гол Давида Вильи на 48-й минуте "Милан" на 66-й минуте ответил точным ударом Филиппо Индзаги. Победитель определился в серии пенальти, где удачливее оказались хозяева поля - 3:1.

"Барселона" выиграла Кубок Жоана Гампера, названного в честь основателя клуба, в 34-й раз.