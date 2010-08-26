Киевское «Динамо» проиграло «Аяксу» 1:2 и не попало в Лигу чемпионов (ВИДЕО)

Киевское "Динамо" уступило со счетом 1:2 на выезде амстердамскому "Аяксу" в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Таким образом, «Динамо» не смогло попасть в групповой раунд ЛЧ и довольствуется выступлением в менее престижной Лиге Европы. В первом матче в Киеве команды сыграли вничью - 1:1.

Голы в составе "Аякса" забили Луис Суарес (43-я минута) и Мунир Эль Хамдауи (75). Киевляне ответили точным ударом с пенальти в исполнении Андрея Шевченко на 84-й минуте.