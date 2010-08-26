«Зенит» проиграл «Осеру» 0:2 и остался без Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Питерский «Зенит» уступил со счетом 0:2 на выезде французскому «Осеру» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Таким образом, «Зенит» не смог попасть в групповой раунд ЛЧ и довольствуется выступлением в менее престижной Лиге Европы.

Голы у «Осера» забили Энгбар (9) и Елень (53). Питерцы заканчивали матч, имея на двух игроков меньше. С поля во втором тайме были удалены сначала вратарь Малафеев, а затем защитник Губочан.