Калитвинцев сменил Маркевича в сборной Украины

Просьба главного тренера сборной Украины по футболу Мирона Маркевича об отставке была сегодня удовлетворена исполкомом Федерации футбола Украины.

Исполняющим обязанности главного тренера единогласно утвержден Юрий Калитвинцев. Он будет готовить сборную к товарищеским матчам против Польши и Чили 4-го и 7 сентября соответственно. После этих матчей Калитвинцев должен будет отчитаться перед Федерацией и представить для согласования дальнейшую программу подготовки к домашнему Евро-2012, сообщает официальный сайт Федерации.