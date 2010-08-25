Тренер "Локомотива" Семин: «Победа над "Лозанной" поможет выйти из кризиса»
25 августа 2010, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин полагает, что победа над швейцарской «Лозанной» в завтрашнем матче Лиги Европы и выход в групповой этап турнира помогут его команде преодолеть игровой кризис.
"Это соперник, к которому мы относимся со всей серьезностью, - сказал Семин на предматчевой пресс-конференции в Баковке. - Психологическое состояние команды оставляет желать лучшего по понятным причинам - очков не хватает, критики много. Как выходить из этого состояния? Только победами".
В первой встрече в Лозанне была зафиксирована ничья 1:1.