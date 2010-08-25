Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин полагает, что победа над швейцарской «Лозанной» в завтрашнем матче Лиги Европы и выход в групповой этап турнира помогут его команде преодолеть игровой кризис.

"Это соперник, к которому мы относимся со всей серьезностью, - сказал Семин на предматчевой пресс-конференции в Баковке. - Психологическое состояние команды оставляет желать лучшего по понятным причинам - очков не хватает, критики много. Как выходить из этого состояния? Только победами".

В первой встрече в Лозанне была зафиксирована ничья 1:1.