Аршавин хочет остаться в памяти «маленьким русским волшебником»

Футболист сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин признался на официальном сайте клуба, о чем он мечтает больше всего, будучи игроком "Канониров".

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов, - заявил Аршавин. - А когда я завершу с футболом, хочу, чтобы меня запомнили как маленького русского паренька, который приводил людей в изумление волшебными трюками".

В последнем матче "Арсенала" Аршавин отдал голевую передачу и забил с пенальти, а его команда разгромила дома новичка премьер-лиги "Блэкпул" со счетом 6:0.