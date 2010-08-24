"Динамо" собирается играть домашние матчи на стадионе "Локомотив"

В следующем сезоне московское "Динамо" может выбрать в качестве домашней арены стадион "Локомотив" в Черкизово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе футбольного клуба Константина Алексеева.

С 2009 года, после того как на реконструкцию закрылся стадион "Динамо" в Петровском парке, динамовцы играют домашние матчи на стадионе "Арена Химки".

"Болельщики выражают желание, чтобы стадион находился в пределах Москвы, им далековато ездить в Химки. Переговоры ведутся, но о том, на какой стадии они находятся, судить пока трудно. После окончания сезона определенность наступит. Этот сезон мы доигрываем в Химках, а дальше посмотрим", - заявил Алексеев.