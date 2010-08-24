Чемпионат Англии, 2-й тур: все результаты

В чемпионате Англии по футболу сыгран 2-й тур. Приводим результаты матчей. Сразу три из них принесли редкий для футбола счет 6:0.

Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: 1:0 – Кэйхилл (43), 1:1 – Эбанкс-Блэйк (74).

Сток Сити – Тоттенхэм – 1:2

Голы: 0:1 – Бэйл (19), 1:1 – Фуллер (25), 1:2 – Бэйл (30).

Арсенал – Блэкпул – 6:0

Голы: 1:0 – Уолкотт (12), 2:0 – Аршавин (32, пенальти), 3:0 – Уолкотт (39), 4:0 – Диаби (49), 5:0 – Уолкотт (58), 6:0 – Шамах (83).

Бирмингем – Блэкберн – 2:1

Голы: 0:1 – Н’Зонзи (54), 1:1 – Гарднер (57), 2:1 – Гарднер (71).

Вест Бромвич – Сандерленд – 1:0

Гол: 1:0 – Одемвинги (81).

Вест Хэм – Болтон – 1:3

Голы: 0:1 – Апсон (48, автогол), 0:2 – Элмандер (68), 1:2 – Нобл (79, пенальти), 1:3 – Элмандер (84).

Уиган – Челси – 0:6

Голы: 0:1 – Малуда (34), 0:2 – Анелька (48), 0:3 – Анелька (52), 0:4 – Калу (78), 0:5 – Калу (90), 0:6 – Бенаюн (90).

Ньюкасл – Астон Вилла – 6:0

Голы: 1:0 – Бартон (13), 2:0 – Нолан (32), 3:0 – Кэрролл (33), 4:0 – Кэрролл (67), 5:0 – Нолан (87), 6:0 – Кэрролл (90).

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: 0:1 – Скоулз (10), 1:1 – Сайм. Дэвис (56), 1:2 – Хангеланд (83, автогол), 2:2 – Хангеланд (88).

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

Голы: 1:0 – Бэрри (13), 2:0 – Тевес (52), 3:0 – Тевес (68, пенальти).