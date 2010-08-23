Бывший нападающий футбольной сборной России Панов возобновил карьеру

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Панов объявил о возобновлении карьеры. Он решил вернуться в московское «Торпедо», выступающее сейчас в зоне «Центр» второго дивизиона.

«Трудно сказать, что меня сподвигло вернуться на профессиональный уровень. Захотелось поиграть, вот и решил перейти в «Торпедо». Подписал контракт до конца года, а там видно будет, может, еще поиграю. Хочу передать свой опыт молодым игрокам», – цитирует Панова «Советский спорт».