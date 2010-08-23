ЦСКА заработал за прошлый евросезон 21 млн евро, «Рубин» - 14 млн

УЕФА опубликовал доходы клубов, принимавших участие в еврокубках в прошлом сезоне. Больше всех заработал победитель Лиги чемпионов «Интер» - 48,76 миллиона евро, далее идут Манчестер Юнайтед» (45,811) и «Бавария» (44,862).

Из российских команд больше всех заработал ЦСКА – 20,992 миллиона евро (без учета прибыли от продажи билетов). За участие в Лиге чемпионов армейцы получили 7,1 миллиона, за набранные очки – 2,8, за выход в четвертьфинал – 6,3, а еще 4,892 - в виде отчислений от продажи маркетинговых прав.

«Рубин» заработал 14,344 миллиона евро, из них 13,2 – за выступления в Лиге чемпионов, 1,1 – в Лиге Европы.