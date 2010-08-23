Чемпионат России, 18-й тур: все результаты
23 августа 2010, 06:13 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыгран 18-й тур (без одного перенесенного на более поздний срок матча ЦСКА – «Зенит»). Приводим результаты игр.
Сибирь – Амкар – 1:0
Гол: 1:0 – Шевченко (79).
Динамо – Локомотив – 3:0
Голы: 1:0 – Кураньи (42), 2:0 – Кураньи (73), 3:0 – Чеснаускис (90+2).
Удаление: Тарасов (87).
Рубин – Сатурн – 2:0
Голы: 1:0 – Нобоа (33, пенальти), 2:0 – Медведев (68).
Удаление: Каряка (53).
Алания – Анжи – 0:0
Ростов – Спартак Нальчик – 1:1
Голы: 0:1 – Концедалов (5), 1:1 – Адамов (87, пенальти).
Удаление: Васин (85).
Спартак – Томь – 4:2
Голы: 1:0 – Веллитон (52), 2:0 – Веллитон (55), 3:0 – Веллитон (58), 3:1 – Корниленко (68), 4:1 – Алекс (87), 4:2 – Корниленко (90, пенальти).
Удаление: Песьяков (90).
Крылья Советов – Терек – 1:3
Голы: 0:1 – Маурисио (3), 1:1 – Леилтон (23), 1:2 – Лахиялов (43), 1:3 – Асильдаров (73).