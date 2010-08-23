Чемпионат России: лучшие бомбардиры после 18 туров
23 августа 2010, 06:06 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий «Спартака» Веллитон, сделав второй подряд хет-трик в матче с «Томью», сместил Александра Алиева с верхней строчки конкурса бомбардиров. У него стало 13 мячей.
Список бомбардиров чемпионата России по футболу после 18-го тура выглядит так.
13 - Веллитон («Спартак»),
12 - Алиев («Локомотив»),
11 - Корниленко («Томь»),
7 - Медведев («Рубин»), Адамов («Ростов»),
6 - Дзагоев (ЦСКА), Асильдаров («Терек»), Леандро («Спартак» Нч).