Маркевич покинул пост главного тренера сборной Украины

Мирон Маркевич покинул пост тренера сборной Украины по футболу. Об этом Маркевич, который также возглавляет харьковский «Металлист», сам сообщил любителям футбола.

«Федерация футбола Украины полностью дискредитировала себя недавним решением относительно ФК «Металлист», и я не имею морального права работать в организации, которая целенаправленно уничтожает харьковский футбол. Я был и остаюсь тренером ФК «Металлист» и не могу предать родной клуб.

Моя совесть перед украинскими болельщиками чиста. В течение тех месяцев, когда я возглавлял сборную, она не потерпела ни одного поражения. И это невзирая на то, что ФФУ сознательно откровенно игнорирует интересы главной команды страны в вопросах составления адекватного игрового графика, селекции, финансирования и инфраструктурного обеспечения.

Надеюсь, что моим преемником станет достойный специалист, который сможет принять эстафету и решить задачи, которые ставятся перед сборной Украины на Евро-2012», - заявил Маркевич.