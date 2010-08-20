Назван состав российской «молодежки» на ближайшие отборочные игры

Тренер молодежной сборной России по футболу Игорь Колыванов обнародовал список из 20 игроков, вызванных им на ближайшие матчи с командой Румынии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Это будут отборочные матчи чемпионата Европы-2011, они пройдут 3 сентября в городе Ботошани и 7 сентября в Санкт-Петербурге.

В российскую «молодежку» вызваны:

вратари - Сергей Песьяков («Спартак» М), Евгений Помазан («Урал»);

защитники - Басель Абдулфаттах («Зенит»), Виктор Васин («Спартак» Нч), Александр Денисов («Динамо» Бр), Андрей Иванов, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк (все - «Спартак» М), Игорь Смольников («Локомотив»), Георгий Щенников (ЦСКА);

полузащитники - Евгений Баляйкин («Рубин»), Георгий Габулов, Юрий Кириллов (оба - «Алания»), Алексей Ионов («Зенит»), Павел Мамаев (ЦСКА), Александр Сапета («Сатурн»), Иван Темников («Урал»);

нападающие - Артем Дзюба («Томь»), Владимир Дядюн («Спартак» Нч), Александр Маренич («Алания»).