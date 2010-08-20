Чемпионат России, 18-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в с пятницы по воскресенье.

РОСТОВ - СПАРТАК Нч

20 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 21.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

СПАРТАК - ТОМЬ

21 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ТЕРЕК

21 августа. Самара. Стадион «Металлург». 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол).

СИБИРЬ - АМКАР

22 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак». 13.45 (НТВ Плюс Наш футбол)

ДИНАМО - ЛОКОМОТИВ

22 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол).

РУБИН - САТУРН

22 августа. Казань. Центральный стадион. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Россия 2 - 22.25, запись).

АЛАНИЯ - АНЖИ

22 августа. Владикавказ. Стадион «Спартак». 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол).

ЗЕНИТ - ЦСКА

Перенесен на 10 ноября.