Чемпионат России, 18-й тур: расписание матчей и трансляций
20 августа 2010, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в с пятницы по воскресенье.
РОСТОВ - СПАРТАК Нч
20 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 21.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
СПАРТАК - ТОМЬ
21 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол)
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ТЕРЕК
21 августа. Самара. Стадион «Металлург». 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол).
СИБИРЬ - АМКАР
22 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак». 13.45 (НТВ Плюс Наш футбол)
ДИНАМО - ЛОКОМОТИВ
22 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол).
РУБИН - САТУРН
22 августа. Казань. Центральный стадион. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Россия 2 - 22.25, запись).
АЛАНИЯ - АНЖИ
22 августа. Владикавказ. Стадион «Спартак». 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол).
ЗЕНИТ - ЦСКА
Перенесен на 10 ноября.