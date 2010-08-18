Анелька назвал Федерацию футбола Франции «сборищем клоунов»

Нападающий «Челси» Николя Анелька саркастически отреагировал на решение Федерации футбола Франции дисквалифицировать его на 18 матчей сборной.

«Эти люди – сборище клоунов. Я умираю от смеха. Федерацию заботит лишь стремление сохранить лицо. Мне жаль Лорана Блана, так как его лишают нескольких хороших игроков в сборной. Политики добавляют проблем его сложной работе», – рассказал Анелька в интервью France Soir.

Причиной дисквалификации Анелька стал конфликт футболиста с главным тренером сборной Франции Раймоном Доменеком во время чемпионата мира в ЮАР.



