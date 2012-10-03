Экспресс-расплата по гамбургскому счёту

В последнюю субботу сентября Александр Поветкин в третий раз защитил принадлежащий ему титул регулярного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Некогда также владевший этим и другими титулами 39-летний американец Хасим Рахман не сумел продержаться против россиянина в Гамбурге и двух раундов…

Упущенный «шанс панчера»

До этого скоротечного поединка многие, конечно, верили, что Александру Поветкину в его смачные 33 года по силам именитый, но стареющий американец. Однако, если честно, в глубине души таилась и тревога. Рахман, нокаутировавший когда-то самого Леннокса Льюиса, даже пройдя свой пик, отличался упорством и крепостью. Слыл бойцом, потрясти которого, свалить отнюдь не просто. К примеру, Владимир Кличко в 2008-м смог приноровиться к манере Хасима боксировать и отправил его на помост только в седьмом раунде. Кстати, на сей раз в Гамбурге у людей, пристально наблюдавших за американцем, сложилось впечатление, что он действительно очень хотел сразиться за чемпионство. Что Рахман приехал не отбывать номер, а реально готовился к бою.

Предыдущие пять подряд своих поединков он завершил досрочно. Правда, все пятеро его оппонентов были из «второго эшелона» супертяжёлой категории, их имена не на слуху. Также правда, что последний до Гамбурга матч Рахман провёл более года назад. Столь затяжная пауза, конечно, отнюдь не способствовала поддержанию высокого тонуса. Тем не менее в Германии Хасим объявился практически без лишнего веса – 116,4 кг (у Поветкина перед боем вес был абсолютно для него оптимальным – 103,9 кг).

– Во время подготовки я не пытался подстроиться под соперника, – прокомментировал Рахман ещё до выхода на ринг. – Работал над тем, что получается у меня лучше всего. Всегда считал, что самое важное – использовать собственные сильные стороны. Это в общем-то и есть мой план на поединок с русским.

«Фишка» заявленного плана в том, что Хасим намеревался использовать свой главный талант – «инстинкт убийцы-панчера», то есть прирождённого нокаутёра да ещё экстра-класса. Дело в том, что на протяжении своей карьеры Поветкин встречался с боксёрами разных уровня и стиля. Но никогда – с бойцами, способными одним ударом решить исход боя. Рахман – как раз такой. Пусть померкший, близкий к пенсионному возрасту, но, представься ему возможность, всё ещё могущий разом прибить какого угодно соперника. В боксе это называется «шанс панчера». У обладающих таким талантом шанс, даже мизерный, существует всегда.

Уроки Кости Цзю

В феврале Поветкин провёл, наверное, самый трудный в своей жизни бой против немца Марко Хука. Александр выиграл, но при этом едва удерживался на ногах, судорожно глотая в заключительных раундах ртом воздух. Сам же признался потом, что они с тренером – бывшим абсолютным чемпионом мира Константином Цзю – сделали необходимые выводы и такого, как с Хуком, больше не повторится. «К Рахману мы готовились так, чтобы меня полностью хватило на все 12 раундов. Точно знаю: улучшились сила и выносливость. Это главное. Кроме того, каким-то новым для меня техническим приёмам я у Кости тоже научился».

…Рахман начал бой вполне уверенно. Джеб – этакий удар-тычок, очень неудобный, которым издавна славился американец, – никуда не делся. И он достал им Поветкина несколько раз кряду. Впрочем, Александра пропущенные и по большей части смазанные удары явно не шокировали. Он не отступил, наоборот, пошёл вперёд, отвешивая оппоненту «аргументы» поувесистее. Попал пару раз так, что Хасима заметно зашатало. В похожем ключе начался и второй раунд. А затем Поветкин взорвался, начал расстреливать американца с обеих рук со скоростью крупнокалиберного пулемёта. Прижал Рахмана к канатам и бросился добивать. Вот когда наступил момент истины! Все испугались, что в эти мгновения Александр раскроется и пропустит. Но панчер Рахман, повиснув одной рукой на канате, даже не попытался воспользоваться ситуацией. Воспользовался Поветкин: после молниеносного уклона нанёс точный боковой – достал и отключил! Нокаут. Пусть технический, но американцу-то от этого не легче…

Как бы ни был Хасим разочарован исходом короткого, но жаркого боя, на послематчевой пресс-конференции держался с достоинством:

– Александр Поветкин – отличный боксёр, – заявил Рахман журналистам. – Как и Льюис, и Владимир Кличко, он был олимпийским чемпионом. Поветкин не дал мне ни единого шанса. Дрался очень агрессивно, навязывал своё преимущество, сломав все мои планы. Я не ищу оправданий – соперник превосходил меня во всём. Желаю ему новых больших побед.