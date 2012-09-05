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Кличко впервые на московском ринге
№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Алексей РАТНИКОВ ]
8 августа на ринге столичного спорткомплекса «Олимпийский» Виталий Кличко проведёт официальную защиту своего титула по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Это первый за карьеру бой знаменитого украинского супертяжа в столице России. Противостоять старшему из братьев Кличко будет немецкий боксёр сирийского происхождения Мануэль Чарр, о котором до сих пор мало что известно…
Железный кулак для молодого льва
Разумеется, первым делом репортёры поинтересовались у чемпиона мира, почему он решил провести этот, не исключено, последний за карьеру поединок именно в Москве:
– У нас было множество предложений, включая легендарный «Медисон Сквер Гарден», новую арену в Бруклине, которая должна открыться уже в октябре, несколько других возможных мест. Но мы выбрали «Олимпийский». Тем более что это мой первый бой в Москве. Я боксировал и кикбоксировал по всему бывшему Советскому Союзу, но вот в Москве, так сложилось, – ни разу. Так что для меня это тоже определённый дебют. Конечно, Мануэль Чарр не так хорошо знаком широкой публике. Но он молодой, агрессивный, голодный – и, между прочим, ещё ни разу никому не проигрывал. Уверен, поединок с ним будет непростым, но очень интересным, настоящим боксом, который, как известно, отнюдь не драка.
– Неужели вы и правда думаете, что сумеете заполнить 30-тысячник на матче звёздного супертяжа с никому не известным соперником?
– Бастер Даглас боксировал в Японии с Майком Тайсоном и в одночасье стал всемирной звездой. Примеров много. У каждого боксёра есть шанс. До поединка с Ленноксом Льюисом немногие слышали о Виталии Кличко. Я благодарен великому чемпиону за то, что он предоставил мне возможность боксировать против самого сильного соперника в моей жизни. Вопрос к Мануэлю Чарру, сможет ли он воспользоваться своим шансом.
Ему всего 27, тогда как мне уже 40
– Исходя из ваших слов, нынешний соперник соответствует вашему уровню…
– Как чемпион мира, я не могу себе позволить встречаться на ринге с кем попало. Мы выбрали одного из самых сильных на сегодня противников, который входит в первую десятку мирового рейтинга. Конечно же, имя Виталия Кличко куда известнее. Но я профессионал, который знает, что главная ошибка – это недооценить своего оппонента. У Чарра потрясающая статистика – 21 бой без поражений. У Мануэля также преимущество в возрасте – ему 27, тогда как мне уже 40. Рост парня – 193 см, 110 кг живого веса. Среди прочего обладает нокаутирующим ударом – 11 своих боёв он закончил досрочно. Но не стоит забывать о том, что это будет моя 10-я защита титула WBC. А у Чарра – первый чемпионский поединок.
– Понятно, что опыт на вашей стороне, как, впрочем, очень многое другое. Явно противопоставить вам на данный момент молодой немец может лишь один сомнительный аргумент – наглость… Известно ли вам, что Чарр недавно назвал вас куском мяса. Ну а он, дескать, молодой лев, который разорвёт Кличко-старшего на куски!
– Хм, тогда следует напомнить ему моё прозвище – Железный кулак. И пусть молодой лев будет осторожен и осмотрителен, пусть постарается уберечь зубы в попытке укусить меня.
– Скажите откровенно – были ли другие варианты соперников помимо Мануэля Чарра?
– Честно говоря, бой в Москве я должен был провести против Дэвида Хэя. Но вместо меня он решил сражаться с Дереком Чисорой. Что ж, его право.
– Вы видели их поединок?
– Да, посмотрел этот бой двух лузеров. Почему неудачников? Да просто Хэй проиграл мне, Чисора – моему брату Владимиру. С точки зрения обычного телезрителя, наверное, бой получился довольно интересным. С точки зрения профессионала – меня никто и ничем не удивил, для себя ничего нового я не усмотрел.
– Вам уже 40. Почтенный возраст для действующего боксёра. Не задумывались о том, что приходит пора повесить перчатки на гвоздь?
– Задумывался. И отдаю себе отчёт в том, что каждый последующий бой может стать для меня последним. Если действительно решу уйти из бокса, то непременно соберу специальную пресс-конференцию и сообщу об этом всем любителям этого замечательного вида спорта.
– Вас что-нибудь особенно волнует перед выходом на московский ринг?
– Особенно… Да, мне бы очень не хотелось разочаровать людей из своей команды, которые так много для меня лично сделали, своих болельщиков. Вот что действительно меня волнует, только это. Ко всему остальному я отношусь спокойно, включая соперника. Разумеется, его я нисколько не боюсь. Уверен, что если перед выходом на ринг испытываешь страх, то никогда не победишь. Все мои противники на словах пытались послать меня в нокаут. Но на деле у них ничего не получалось. Может, Чарру это удастся… Для того чтобы ничего подобного не случилось, я должен выглядеть намного свежее и жёстче, чем мой визави. Не испытываю ни малейшего желания расстаться с поясом WBC, которым в разное время с честью владели Мохаммед Али, Майк Тайсон и Леннокс Льюис.
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