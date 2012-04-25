Пойдёт Москва за пирогом?

1 мая на ринге Дворца спорта в Крылатском российский чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии Всемирной боксёрской организации Дмитрий Пирог проведёт третью защиту своего титула. Противостоять ему будет японец Нобухиро Исида. Несмотря на то что специалисты и болельщики заранее отдают победу нашему бойцу – одному из самых зрелищных боксёров современности, хотелось бы надеяться на аншлаг в его дебютном московском поединке…

Хотя бы потому, что независимо от личности нашего чемпиона этот бой уже приобрёл налёт некой скандальности. Санкция на проведение первомайского поединка, выданная не так давно Всемирной боксёрской организацией, означала урегулирование весьма неприятной ситуации, в которой оказался Дмитрий Пирог.

WBO разбушевалась

Прошлой зимой WBO разразилась официальным письмом, в котором фактически предупреждала, что российский средневес может лишиться своего статуса. В письме указывалось, что Пирог, завоевавший титул в июле 2010 года, по регламенту организации должен был в течение 180 дней провести обязательную его защиту. Причём в поединке с соперником, выбранном самой WBO.

По версии этой структуры, «ввиду бездеятельности» чемпиона (то есть неспособности договориться о следующем матче) Дмитрию позволили в марте прошлого года организовать добровольную защиту. В том бою Пирог одолел аргентинца Хавьера Франсиско Масиэля. И только потом, в сентябре, нокаутировал обязательного претендента Мартиросяна.

В письме WBO отмечалось, что Дмитрий Пирог защитил звание только дважды в течение 14 месяцев, что считается чересчур долгим сроком. К нынешней же весне он растянулся до 19 месяцев. Как следует из письма, российский боец балансирует у черты, за которой следует нарушение регламента WBO по чемпионским матчам. В свою очередь, в команде Дмитрия Пирога эти претензии напрочь опровергали. По словам менеджера нашего боксёра Кирилла Пчельникова, он несколько раз обращался в WBO по данному поводу, но внятного ответа не получил. «Пусть организация назначит претендента, мы готовы к бою с ним в любое время!» – подчеркнул Пчельников. В том же духе несколько раз высказывался и сам Дмитрий Пирог. В конце концов назревавший конфликт был улажен: WBO назначила-таки соперника Пирогу – японца Нобухиро Исиду.

Полноценный 12-раундовый бой

Напомним, что Дмитрий – почти всегда в блестящем стиле! – выиграл все 19 поединков в своей карьере. Про его нынешнего соперника, конечно, такого не скажешь. В конце прошлого десятилетия японцу недолго принадлежал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Однако в целом его послужной список выглядит довольно посредственно: 24 победы (из них лишь девять нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. Тем не менее, как рассказывал недавно Дмитрий Пирог, расслабляться и недооценивать Исиду ни в коем случае нельзя. Точно так же не стоит и настраиваться на досрочную победу. Японец-то сам побеждал на ринге очень приличных ребят, выступавших к тому же в боях с его участием явными фаворитами. Среди последних успехов Исиды – победа нокаутом в первом раунде над очень перспективным американцем Джеймсом Киркландом, который до этого не знал поражений.

По словам Дмитрия Пирога, в предстоящем поединке с Исидой будет безу­мно сложно показать зрелищный бокс. Японец выше ростом, выбрасывает много ударов, постоянно перемещается по площади ринга. Его удар вряд ли можно назвать особо мощным, уточняет наш чемпион, но бьёт он в нужный момент и вполне способен отправить соперника на пол. Надо помнить, что Исида ни разу не проигрывал досрочно, прекрасно держит темп, ко всему – обладает крепким подбородком. В общем, как считает Дмитрий, ему следует нацелить себя на полноценный и упорный 12-раундовый поединок с японцем.

Единственное, что несколько смущает сейчас Дмитрия Пирога, – место проведения боя, Москва. Он, мол, считает её специфическим городом и далеко не убеждён, что поединок соберёт аншлаг. Дескать, если бы бой снова прошёл на Юге России (в прошлый раз Пирог бился с Геннадием Мартиросяном в Краснодаре, сам Дмитрий живёт в Геленджике. – Прим. «АН»), наверняка собрался бы полный зал. Что будет в нашей столице – посмотрим, успокаивает себя чемпион. Впрочем, по его словам, телерейтинги говорят о том, что профессиональный бокс в России набирает всё большую популярность. И он, Дмитрий Пирог, мечтает продемонстрировать запоминающееся действо. Тогда в следующий раз обязательно придёт больше народа…