Здоровяк Кличко побил маленького Тайсона

В ночь с субботы на воскресенье в поединке, который прошёл на забитом практически до отказа дюссельдорфском стадионе «Эсприт Арена», украинец Владимир Кличко защитил свои титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO). На глазах 50 тысяч зрителей он нокаутировал француза Жан-Марка Мормека.

Тень на плетень

Сразиться с Владимиром Мормек, как известно, должен был ещё в декабре прошлого года. Но украинец тогда из-за камня в почке выйти на ринг не смог. Незадолго до этого журналисты буквально атаковали младшего из братьев вопросом: «Почему для свободной защиты титулов вы выбрали в соперники именно Жан-Марка?» «Можно подумать, что было из кого особенно выбирать? – отвечал вопросом на вопрос Владимир. – Мы посылали запросы менеджменту Криса Ареолы, Роберта Хелениуса, Тайсона Фьюри. Но конкретное «да» услышали только со стороны Мормека. Тем более что он был чемпионом мира в первом тяжёлом весе».

Действительно, всех действующих супертяжей чемпионского уровня братья Кличко уже побили. Теперь приходится всё чаще встречаться с «маленькими супертяжами», перешедшими в абсолютную категорию из предшествующей – до 90,7 кг. А уж в ней-то Жан-Марк Мормек в прошлом десятилетии был фигурой не то чтобы заметной – яркой. Ещё в 2002-м он впервые стал чемпионом мира. После пяти защит титула против опаснейших конкурентов темнокожий француз неожиданно проиграл нокаутом ямайцу О’Нилу Беллу, у которого через год взял реванш. Впрочем, ещё через год его нокаутировал британец Дэвид Хей (который, однако, и сам посидел на полу в четвёртом раунде). После этого Жан-Марк ушёл в тень, как бойца его стали забывать. Но в 2009 году он вдруг всплыл в супертяжёлом дивизионе, где не слишком внятно победил трёх боксёров из «массовки».

Какое-то время подготовкой француза руководил Кевин Руни, бывший тренер Майка Тайсона. Этот самый Руни перед сорвавшимся декабрьским боем с младшим Кличко самонадеянно заявлял, что шансы у его подопечного на победу – 80%. К мартовскому поединку в Дюссельдорфе эстафету по нагнетанию эмоций подхватили Эммануэль Стюард, тренер Владимира Кличко, да и сам чемпион. «По стилю Мормек напоминает Тайсона, – расписывал мнимые достоинства претендента Владимир. – Не очень крупные габариты, зато быстрый, резкий, с ударом. Постоянно раскачивает корпус». Вставил своё слово и старший из знаменитых братьев-украинцев – Виталий: «Мормек даже внешне похож на Железного Майка. Он на самом деле очень опасный соперник – взрывной, с умением проводить хорошие комбинации… Бой на самом деле будет тяжёлым!»

Братья – непревзойдённые пиарщики

Конечно, все эти слова были сказаны для того, чтобы поддержать интерес к бою и убедить публику, что Мормек способен оказать реальную конкуренцию Владимиру. Многочисленные немецкие болельщики, которые обожают братьев Кличко и давно считают их своими, ломанулись за билетами на трибуны дюссельдорфского стадиона. В конечном же итоге матч только в Германии посмотрело 12,26 млн. телезрителей!

Местная пресса окрестила Мормека не иначе как Маленьким Тайсоном. Правда, француз, который на 17 см ниже украинца и легче на 13 кг, если чем очень отдалённо и напомнил Великого и Ужасного, так это тем, что не испугался. Не бегал по углам ринга, как на его месте поступили бы многие. С первых же секунд он попытался выйти на удобную для себя ближнюю дистанцию. Был в ринге очень подвижен, хотя и не уберёгся от увесистого тычка Владимира слева в голову. И всё равно претендент продолжал переть, бодаясь, словно бык, только вперёд. И во втором раунде Жан-Марк в той же манере – набычась – прямо-таки набрасывался на гиганта-противника. Впрочем, почти каждый раз промахивался. Зато Владимир, уверенно пресекая наскоки оппонента, начал ловить кураж. Как раз в этом раунде Мормек едва не оказался в нокауте, когда попал под легендарную «двоечку» чемпиона: прямой левой, прямой правой – француз уселся на настиле. Нокдаун!

Потом вопрос у всех был только один – сколько претендент ещё продержится? Тем более что на протяжении третьего раунда Кличко запустил непрерывную рубку с обеих рук. То и дело стали возникать клинчи – попробуй удержи на себе 111-килограммового Владимира. А тот всё попадал да попадал в цель…

Нужно отдать 39-летнему французу должное – он пытался держать удар. Проглотив уйму плюх, всё ещё хорохорился. Пока в четвёртом раунде украинец не добавил к своей излюбленной «двоечке» жёсткий удар левой вдогонку. Ровно когда Жан-Марк уже начал заваливаться, как куль, на пол. Свой 60-й бой в карьере Кличко-младший как обычно завершил нокаутом. Хотя нет, этот, в Дюссельдорфе, необычный – он 50-й в послужном списке боксёра, юбилейный. Хотя, согласитесь, в спортивном плане лёгкая победа над маленьким возрастным соперником дала Владимиру немного…