Поветкин победил, получив по затылку

В прошлую субботу в немецком Штутгарте российский супертяжеловес Александр Поветкин отстоял своё звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). После напряжённейшего и захватывающего боя с Марко Хуком двое судей из трёх отдали Поветкину победу по очкам.

Ну почему аборигены сплошь за Хука?

Для Александра Поветкина поединок в Штутгарте стал самым важным событием в карьере. Титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA он завоевал в прошлом году, одолев Руслана Чагаева. Но никто из людей, разбирающихся в боксе, не сомневается, что этот титул не совсем полноценный. Потому что после победы над британцем Дэвидом Хеем суперчемпионом WBA был объявлен украинец Владимир Кличко. А «обычный» чемпионский пояс оказался вакантным, им-то и завладел Поветкин. На ринге «Порше-Арены» Александру противостоял боец с отличной репутацией, реальный чемпион мира, правда, в предыдущей весовой категории – до 90,7 кг. Теперь же Хук дебютировал в абсолютной.

До этого боя Поветкин побеждал во всех 23 своих профессиональных поединках. Однако не секрет, что большинство противников, которых бил россиянин, либо относились ко второму эшелону супертяжей, либо к моменту встречи с ним давно миновали свой пик. Натурализованный в Германии босниец Марко Хук (его настоящее имя – Муамер Хукич) – птица куда более высокого полёта. На своей новой родине он превратился в очень популярную фигуру. Достаточно отметить, что телеаудитория его боёв, как правило, превышала 4 миллиона человек – отличный показатель для Западной Европы.

И ведь было на что посмотреть! В послужном списке 27-летнего Марко до Штутгарта числились 35 боёв, из которых он проиграл лишь один. Последние пару лет, повторимся, владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе. В решении Хука попробовать свои силы в супертяжёлой категории нет ничего особо необычного. Только в последние годы такую затею успешно осуществил британец Дэвид Хей, отобравший титул чемпиона мира у питерского гиганта Николая Валуева…

Почти что фифти-фифти…

Раскачавшись в стартовом раунде, Поветкин, который почти на десяток килограммов тяжелее соперника (104,5 кг), стал действовать его же излюбленным оружием. То есть резко нападал, работал короткими сериями, поливая при этом чаще всего голову Хука. Удары шли такой силы, что, казалось, пробивали перчатки немца. Только апперкот правой, который заставил клацнуть челюсть Хука, чего стоил! А ещё мощнейший боковой по его же печени! Поветкин продолжал доминировать и в третьем раунде. Много раз доставал соперника – того однажды сильно болтануло. Возникло ощущение, что россиянин может добить Марко, особенно после ещё одного удара по печени. Однако же соперник выдюжил…

В четвёртом раунде немец выровнял-таки бой. Он, конечно, выжидал, ловил момент, когда Поветкин ринется в очередной наскок и не успеет после него отскочить с линии огня. Контратакующий накат Хука был страшен. Дюжина ударов, значительная часть которых дошла до цели, заставила Александра попятиться к канатам ринга. Слава богу, устоял. К Штутгарту его готовил Александр Зимин – один из лучших российских тренеров, в своё время воспитавший первых наших чемпионов-профессионалов Юрия Арбачакова и Орзубека Назарова, работавший с Николаем Валуевым. В перерывах между раундами наставник строго отчитывал подопечного за серьёзные ошибки: «Не нагибайся! Уходи от атак вправо или влево!»

Действительно, когда Поветкин уходил в сторону, то наращивал своё преимущество. Когда же уклонялся от ударов Хука вниз, то ему болезненно доставалось по затылку. При этом немец ещё хорошенько наваливался сверху. В седьмом раунде Хук снова расхорохорился, пошла более или менее равная рубка. Но на излёте отрезка Марко удалось провести сразу несколько ударов справа. Эффектная концовка принесла ему не только заслуженную победу в раунде, но и овацию поддержки в переполненном зале. Счастье, что после гонга у Поветкина была минута на восстановление…

К предпоследнему раунду сложилась полнейшая неясность, кто же в этом поединке берёт верх. Было совершенно непонятно, кому из бойцов нанесён больший урон. У Хука заплыл правый глаз. Из рассечения на левом ручьём хлестала кровь. Поветкин смертельно устал, его шатало из стороны в сторону. Когда после окончания боя он говорил о том, что был готов к нему всего лишь процентов на тридцать своего потенциала, чемпиону было трудно не поверить.

И всё-таки, наверное, благодаря морально-волевым в одиннадцатом и финальном, двенадцатом, раундах россиянин смог усилить прессинг. Очень важно, что едва стоя на ногах Александр провёл конец поединка в атаке. Этого не могли не отметить судьи. Один из них – соотечественник Хука – результат боя оценил как ничью. Двое других дали Поветкину минимальное преимущество – 116:112 и 116:113. Впрочем, сейчас вряд ли кто поспорит со справедливостью требования Марко Хука и его тренера Ули Вегнера о проведении матча-реванша. Сам Поветкин с этим требованием спорить не стал, предупредив, что во второй раз подготовится к бою с Хуком гораздо качественнее.