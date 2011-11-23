Федор надавал снеговику по носу

В воскресенье на ринге спорткомплекса «Олимпийский» сильнейший российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал первую за минувшие полтора года победу над известным американцем Джеффом Монсоном. Бой продолжался три раунда, и преимущество Фёдора по очкам для рефери было совершенно очевидным. Многочисленная публика же требовала для Монсона нокаута…

У последней черты

Кстати, о публике разговор особый. Её беспрецедентное стечение на этот бой дало повод популярному футбольному обозревателю Евгению Ловчеву заметить: «В истории нашего футбола много примеров, когда собирались полные стадионы – приезжала звезда, которая и гарантировала интригу.

Помните, народ валом валил на Марадону, на «Барсу» в Казани? Получается, что в российском футболе нет звёзд, которые цепляли бы болельщика так, как Марадона. Или как Емельяненко. Ведь собрался же полный «Олимпийский» на этого бойца! При том что он не устраивает каких-то устрашающих шоу, он не красноречив, не скандален…»

Итак, 22 тысячи зрителей под завязку забили трибуны столичной арены, чтобы поддержать отечественного кумира. Потому что вместе с ним очень переживали три подряд поражения Фёдора, предшествовавших московскому поединку. Лучший боец первого десятилетия ХХI века последовательно уступил бразильцам Фабрисио Вердуму и Антонио Сильве, американцу Дэну Хендерсону. Конец славной карьеры? Не стоит скрывать – так посчитали многие. Вроде бы заикнулся об уходе даже сам Фёдор, но потом взял ту свою оговорку обратно…

Роковой партер

Бой не являлся титульным – это была схватка двух легендарных людей, которые вошли в историю смешанных единоборств. Если кто-либо посчитал Монсона по прозвищу Снеговик заведомо неравным Фёдору соперником, то глубоко заблуждался. Джефф, на минуточку, был неоднократным чемпионом мира по джиу-джитсу. Именно борьба – его конёк. Кроме того, американец просто очень силён физически. Поэтому Фёдор целенаправленно готовился к поединку с ним, учитывая многие нюансы. Например, изменил прежний стиль ведения боя. Исключил саму возможность оказаться в партере, из-за чего главным образом и проигрывал в последнее время. И в чём Монсон мог бы получить преимущество. Сделал ставку на быстроту, точность и мощь наносимых ударов. А также их разнообразии. Не случайно в качестве спарринг-партнёра к нему в Старый Оскол приезжал знаменитый кикбоксёр Эрнесто Хуст.

Предсказуемая тактика американца строилась на том, чтобы перевести схватку в партер или поймать противника на болевой приём. Однако если в первой пятиминутке он ещё держался на ногах, то во второй и третьей оказывался на полу почти после каждого удара Емельяненко. Тем не менее Джефф упорно пытался улучить момент для прохода сопернику в ноги. Даже после того как пропустил несколько увесистых ударов в голову, из разбитого носа фонтаном хлынула кровь и бой пришлось приостановить для оказания медицинской помощи. Но американец выстаивает до конца, проигрывая лишь по очкам.

Под занавес поединка у Монсона произошло рассечение на губе и скуле, но останавливать встречу судьи не стали. И вполне закономерно отдали победу Фёдору, который был на голову сильнее своего визави.

В Японию, по делу, скоро

– Почему не получилось завершить бой досрочно? – пытали Емельяненко на послематчевой пресс-конференции журналисты.

– Действительно, возникали моменты, когда можно было добить. Но я не стал рисковать.

– Наверное, можно было лишних пару раз по травмированной ноге ударить ещё в первом раунде, и Джефф бы рухнул.

– Можно-то можно… Я специально перестал бить его по ноге, потому что боялся увлечься. И нарваться на проход мне в ноги. Знаю, что Монсон много работал над совершенствованием этого элемента. Так что одна ошибка, и всё…

– Но всё же хотели послать американца в нокаут, как этого требовали болельщики?

– Такой задачи не было. Ведь многие уже погорели на том, что выходили на бои с мыслями о нокауте.

– Вам не кажется странным, что Джеффу удалось выдержать все нанесённые ему удары?

– Так он же настоящий мужик! 42 победы за карьеру, 12 поражений, и никто не отправлял Монсона в нокаут.

…Пусть не в нокаут, но в 36-ю московскую больницу американца сразу после окончания поединка отправили. Врачи констатировали у него перелом берцовой кости, наложили гипс. В его ближайших планах – лечение и восстановление после травмы. Победитель боя заявил, что не собирается прекращать выступления. Свой следующий бой он намерен провести в Японии в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января. В Стране восходящего солнца Фёдор пользуется бешеной популярностью. Именно там, если кто забыл, в знак поклонения его прозвали Последним императором.