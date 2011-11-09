Лебедев реально потушил свет

Российский боксёр Денис Лебедев стал временным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В прошлую пятницу Денис, уже имевший за плечами победу над одной легендой американского бокса – Роем Джонсом, добавил в список поверженных вторую. Ветерана Джеймса Тони, одного из лучших бойцов двух предыдущих десятилетий, он, правда, так и не уложил на пол. Однако выигрыш россиянина был в любом случае совершенно очевидным.

Лебединый взлёт

Почему Лебедев стал временным чемпионом, мы подробно рассказывали в предыдущем номере «АН». Потому что жив-здоров действующий чемпион WBA в этой категории панамец Гильермо Джонс. Но он уже долгое время под разными предлогами увиливает от защиты своего титула. И, судя по всему, команде россиянина придётся в ближайшем будущем очень постараться, чтобы Денис всё-таки вышел против панамца на ринг и постарался стать полноценным чемпионом.

Впрочем, ни у кого не осталось сомнений в том, что выступление на московской арене «Мегаспорт» принесло Денису первое в жизни по-настоящему значимое достижение. И, конечно, добавило несколько ярких штрихов к его и так уже отличной профессиональной репутации. Между прочим, карьера у него складывалась очень непросто. В любителях Лебедев находился в тени лидера сборной России Евгения Макаренко. Потому-то и решил уйти в профи. Затем ему пришлось оставить бокс на четыре года и работать охранником. В профессионалы он вернулся по совету друга – Александра Поветкина. И довольно быстро стал подниматься по ступенькам карьерной лестницы. На этом пути у Дениса случились два впечатляющих «триллера» – знаковые бои с бывшим чемпионом мира Энцо Макаринелли и с бывшим претендентом на чемпионский пояс россиянином Александром Алексеевым. И того и другого Лебедев нокаутировал.

Отделанный под орех

Поединок в «Мегаспорте» с Тони по прозвищу Туши Свет прежде всего показал, как серьёзно Денис прибавил в мастерстве. Причём во всех самых важных его аспектах. Безусловно, чувствовалась опытная рука нашего абсолютного в прошлом чемпиона Кости Цзю, который вот уже второй раз готовил Лебедева к бою. Согласитесь, на таком уровне редко увидишь поединки, в которых один из соперников настолько явно превосходит другого. И настолько правильно всё делает, чтобы степень этого превосходства подчеркнуть.

В предыдущем – майском – бою с великим Роем Джонсом последний неоднократно срывал аплодисменты своими умелыми действиями, ставившими Лебедева в сложное положение. Хотя незадолго до финального гонга Денис и отправил соперника в нокаут. В общем в том поединке была интрига.

В нынешнем её не было вовсе. Лебедев просто «загасил» Туши Света. Притом что Тони обладает огромным стажем выступлений в тяжелом весе. А его признанное умение защищаться, позволявшее никогда не оказываться даже на грани нокаута, делало Джеймса даже более неудобным оппонентом для Лебедева, чем физически не такой крепкий Рой Джонс. Достаточно вспомнить восьмой раунд, когда Лебедев мастерски провёл два подряд апперкота, которые потрясли американца, но он каким-то чудом устоял на ногах.

Судьи единогласно отдали победу Лебедеву, признав, что Тони россиянин отделал просто под орех: 120 – 108, 120 – 108, 120 – 108.