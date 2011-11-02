Туши свет, сигай в фонтан

4 ноября на ринг арены «Мегаспорт» на Ходынке в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весе до 90,7 кг выйдут знаменитый американец Джеймс Тоуни по прозвищу Туши Свет и наш Денис Лебедев. Для россиянина этот поединок скорее всего станет самым тяжёлым испытанием за всю его карьеру.

День десантника

Почему бой за пояс временного чемпиона WBA? Потому что в этом весе есть действующий чемпион мира по версии данной боксёрской организации – панамец Гильермо Джонс. Однако он давно уже не проводил защиты своего титула и, как поговаривают, собрался перейти в супертяжелую категорию. WBA же легка на подъём в организации чемпионских боёв, что конечно добавляет ей популярности среди многочисленных поклонников профессионального бокса. Никто ведь не забыл, как ассоциация объявила супертяжеловеса Владимира Кличко абсолютным чемпионом мира, а наш Александр Поветкин получил шанс завоевать титул временного.

Так что Лебедев, который в декабре прошлого года проиграл в титульном бою с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) немцу Марко Хуку, сейчас изо всех сил постарается реабилитироваться на самом высоком уровне в глазах своих фанатов. Известно, что Денис поклоняется войскам ВДВ, притом что сам он там не служил. Однако десантура – бывшая и нынешняя – за него горячо болеет. Представьте, что будет твориться в случае успеха россиянина на Ходынке! Хорошо, что ближайший ещё функционирующий фонтан расположен аж на 2-й Песчаной…

Козыри и их отсутствие

Впрочем, пусть Денис Лебедев сегодня действительно один из сильнейших в весе до 90,7 кг, победа в этом бою ему никак не гарантирована. Слишком много разных, даже самых ярких, «фонарей» загасил на своём веку Туши Свет. Тоуни, на минуточку, владел титулами чемпиона мира в трёх весовых категориях.

– Ну и что, что мне 43 года? – рассказывал он журналистам после приезда в Москву. – Я неистраченный боец. Никогда не был ни в нокауте, ни в нокдауне. В общем, нисколько не устал. Я не хуже, чем был раньше, и покажу это в бою с Лебедевым. Никаких сомнений у меня в моей победе нет. Одно могу сказать: если он попытается работать со мной, как с Роем Джонсом (Лебедев победил легендарного американца в мае этого года. – Прим. «АН»), я его нокаутирую. Я ведь не стану щекотать Лебедева, а буду бить. Потому что являюсь воспитанником старой школы. Нас не вели, специально подбирая нам соперников. Для нас никогда не было лёгких путей. Мы дрались с каждым встречным и поперечным. Вместе с тем нас никогда не выпускали в ринг недоучками. Я провёл восемьдесят четыре боя, и посмотрите: где шрамы, где следы пропущенных ударов? Всё потому, что я всегда умел здорово защищаться и не пропускал наскоков соперников. Отсюда и моё долголетие.

Примерно в том же духе высказывался и авторитетнейший тренер экс-чемпиона – Бадди Макгерт.

– Тоуни готовится к московскому поединку, как одержимый. Потому что всё в его дальнейшей карьере и жизни зависит от этого боя. А на пути стоит Денис Лебедев. Он тоже хороший боец, но то, что он моложе, это не только преимущество, но и недостаток. Джеймс в свои сорок с хвостиком прекрасно сохранился, а опыт набрал такой, который Лебедеву и не снился.

А наш-то – голодный…

– Не могли бы вы назвать сильные и слабые стороны вашего подопечного? – пытали репортёры нашего знаменитого боксёра Костю Цзю, который, как и в предыдущем поединке с Роем Джонсом, готовил Лебедева к бою на Ходынке.

– Слабая сторона – нехватка опыта проведения боёв такого калибра, – поделился своим мнением Костя. – Пожалуй, это единственная настоящая слабость. Правда, есть ещё один момент – Лебедеву уже довольно много лет, 32 года. Пора становиться чемпионом. Если бы ему было 25, я, может быть, сказал бы, что Денису ещё рано драться с таким изощрённым и опытным противником, как Тоуни. Но сейчас-то Лебедеву отступать особо некуда. Время поджимает.

Но в этом же и сила Дениса. Ему не так мало лет, а он при этом ещё голодный. Голод такого рода с возрастом только растёт. Он не реализовал свой потенциал, не заработал хороших денег. Это всё даёт ему дополнительную мотивацию. Я очень хочу, чтобы у Дениса всё в этой жизни получилось.

– То, что бой объявлен титульным, вас как-то подстёгивает, будоражит? – вопрос Денису Лебедеву.

– Я и так простимулирован до предела. Но если заявлю, что титул для меня не имеет никакого значения, то солгу. Конечно же для меня он очень важен. Это моя вторая попытка взять чемпионский пояс.

– Бурная поддержка фанатов, десантуры вам гарантирована. А кто-то из вашей семьи будет присутствовать в зале?

– Только частично. Моя жена, старшая и младшая дочки в таких случаях всегда остаются дома. Матери тоже не будет – по-моему, не женское это дело на бокс ходить. А вот отец придёт обязательно. Приедут родственники из Красноярска. У меня папа – двенадцатый в семье. Так что моих братьев, сестёр и племянников реально трудно сосчитать!