40-летний Кличко поиграл интеллектом и мускулами!

Виталий Кличко защитил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На глазах 45 тысяч болельщиков, собравшихся в прошлую субботу на вроцлавском стадионе «Мнежски», он нокаутировал претендента – поляка Томаша Адамека – в десятом раунде боя.

Безумство храбрых

Чемпионский бой такого уровня в супертяжелом весе состоялся в Польше впервые в истории. Поэтому ажиотаж на футбольной арене «Мнежски» был невероятным. Местные фанаты отчаянно поддерживали своего соотечественника Томаша Адамека на протяжении всего поединка. Хотя тот в последние годы редко дерется на родине перед своими зрителями, те все равно любят Томаша и уважают. Как сами они говорят – за очень крепкий подбородок и чрезвычайно крепкий характер. Этими качествами Томаш блеснул, когда еще завоевывал чемпионские титулы в полутяжелом (до 79,4 кг) и первом тяжелом (до 90,7 кг) весах. А в субботу мог стать первым боксером, который прибавил бы к прежним регалиям еще и пояс супертяжеловеса. Хотя, конечно, рядом со старшим из братьев Кличко поляк смотрелся бойцом из более легкой категории. Адамек на 10 кг легче Виталия, вес которого за сутки до боя был 110 кг. Между прочим, в последний раз перед выступлением украинец весил ровно столько в 1998 году, когда ему еще было далеко до собственного 30-летия!

Вообще-то похудевший Виталий Кличко откровенно удивил – своей великолепной формой, которую набрал к выходу на ринг во Вроцлаве. Его внешний вид, сухие рельефные мышцы предсказывали уже немало. Хотя многие утверждают, что подвести себя к поединку в идеальном состоянии для сорокалетнего боксера практически невозможно. Что ж, пусть говорят… Еще говорили, в том числе и сам Адамек, что единственным козырем, который у него есть против грозного соперника, – это скорость. С началом поединка стало ясно: и такого козыря у Томаша на самом деле тоже нет. Да и шансов никаких. Ничего, кроме храбрости, которая гнала поляка, если хотите, на публичное заклание.

На миру и смерть красна

Хрупкий по сравнению с чемпионом Адамек поначалу пытался вести поединок в характерной для него агрессивной манере. Ее вроде бы не изменили даже многочисленные пропущенные удары. Но попадания самого поляка были для невозмутимого Кличко «что слону дробина» – не производили на украинца ровным счетом никакого впечатления. Кличко-старший методично «расстреливал» соперника с дальней дистанции. Не раз успешно подлавливал его на сближении. Хотя Томаш вовсю старался не застаиваться на ринге, рвал дистанцию, перемещался вдоль канатов. Все без пользы! Противостоящий ему мэтр, лучший, наряду с младшим братом, супертяж десятилетия, на мобильность Адамека просто плевать хотел. Виталий оказался достаточно быстр, чтобы контролировать все маневры оппонента. И достаточно скор, чтобы нанести удар именно в тот самый момент, когда противник находился в зоне досягаемости.

Уже во втором раунде украинец послал поляка в нокдаун. Но рефери Массимо Барровеккио не засчитал его. Не заметил, что «местный» удержался на ногах, лишь схватившись руками за канаты. Урон, который по ходу матча наносил Адамеку чемпион, был не просто значительным – он был потрясающим! Из нанесенных Виталием 608 ударов 301 попал в цель. Сам украинец «схлопотал» всего 89. Нечто подобное могло бы случиться в схватке классных легковесов, но когда в бою используется «тяжелая артиллерия»… Тем более что попадания шли от боксера, которого WBC назвал сильнейшим нокаутером всех времен, – круче Мохаммеда Али или Майка Тайсона.

Томаш Адамек так ничего и не придумал, чтобы нейтрализовать уверенного в себе украинца. В шестом раунде уже измотанный, с разбитым в кровь носом и заплывшими от синяков глазами, он нарвался еще на один правый, выброшенный Виталием. Тут Барровеккио нокдаун никак не мог не отсчитать – то, что поляк «поплыл», было видно даже людям, имеющим проблемы со зрением. В ту секунду публика и телезрители подумали, что Адамек захочет прекратить мучения и его секунданты выбросят полотенце. Однако Томаш продолжил и дрался еще довольно долго. Наверное, польский боксер заслужил – хотя бы за стремление с риском для своего здоровья – того, чтобы услышать финальный гонг. Но даже в этом ему не повезло.

В итоге все завершилось за полминуты до окончания десятого раунда. Адамек, передвигаясь по рингу на ватных ногах, то и дело прислонялся к канатам. Он пропустил целых семь ударов подряд, прежде чем рефери остановил бой. Технический нокаут. Поляк на виду у поляков не мог сдаться сам. Ему нужно было помочь, спасти от тяжелого нокаута, до которого оставалось совсем немного времени. Помогли. Как бы там ни было, на картах всех боковых судей Виталий шел впереди с одинаковым счетом – 90:80. Значит, Адамеку в этот вечер не отдали ни одного раунда.

Кличко же продемонстрировал отменную скорость мысли. Он, как компьютер, успевал просчитывать все возможные действия соперника. Из множества вариантов ответа безошибочно выбирал самый оптимальный. Не случайно тренировавший его американец Эммануэль Стюард заметил: «Когда братья Кличко впервые вышли на мировой ринг, они брали своим ростом и весом, то есть силой. Затем к ним прибавились тактика и техника. Но в конце концов они стали побеждать разумом».