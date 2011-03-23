Прерванный бой с тенью

В прошлый уик-энд знаменитый тяжеловес Виталий Кличко защитил в Кельне титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBO). Для этого почти 40-летнему старшему из братьев-украинцев потребовался всего один раунд. Перед гонгом его соперник кубинец Одланьер Солис пропустил удар, упал, подвернул ногу и не смог продолжить поединок.

После того как Кличко-младший, Владимир, из-за травмы в очередной раз отложил матч с британцем Дереком Чисорой, именно бой Виталия с Солисом подавался как главное событие весны в мировом боксе. Не случайно все 19 тысяч мест на трибунах Lanxess Arena в Кельне по цене до 1500 евро в партере были распроданы очень быстро. Публика рассчитывала увидеть полное драматизма зрелище. Специалисты – возможное восхождение новой звезды в лице Одланьера Солиса в самой престижной весовой категории. Кое-какие основания к тому у экспертов были. Сбежавший в 2006 году с Кубы олимпийский чемпион в полутяжелом весе, трехкратный чемпион мира среди любителей Солис обосновался в Германии, осел в Гамбурге. За четыре года выступлений на профессиональном ринге до встречи с Кличко-старшим он выиграл все 17 боев, в которых принял участие, дюжину из них – нокаутами.

Конечно, в этом наиважнейшем компоненте кубинцу до Виталия как до Луны. О чем говорил и сам Кличко-старший: «Солис пришел в профи из полутяжелого веса и никогда не славился сильным одноразовым ударом. В этом у нас с ним явное различие – посмотрите статистику моих поединков». Смотрим. Из 42 побед, включая последнюю, Виталий нокаутом одержал 39. Тем не менее противник украинца вроде бы мог пустить в ход собственные технические козыри – в частности, очень быстрые руки. К слову, в их размахе он практически не уступает чемпиону. Считалось, что кубинец обладает также мгновенной реакцией, мобилен, остер в контратаках, наблюдателен и осторожен, за что заслужил прозвище Тень.

Что-то из своего арсенала ему удалось продемонстрировать по ходу первого раунда поединка в Кельне. Солис много маневрировал, внешне легко уклоняясь от несильных прямых и боковых ударов Кличко. Тот метил в голову соперника. В ответ кубинец отважился даже провести пару резких выпадов. Но в целом эта трехминутка носила разведывательный характер. Развязка наступила внезапно. За считаные секунды до гонга Кличко по касательной достал-таки правой рукой голову оппонента. Отступая, тот поскользнулся и рухнул на помост. Рефери принялся отсчитывать нокдаун. Однако Солис все же сумел подняться, уцепившись за канаты. Впрочем, было видно, что твердо стоять он мог только на левой ноге, каждый шаг правой вызывал у него гримасы боли. Рефери закончил отсчет и дал команду об окончании поединка. Объявление диктора о победе Кличко техническим нокаутом разочарованные трибуны кельнской арены встретили оглушительным свистом и топотом…