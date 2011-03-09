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Кличко приглашают на три буквы

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Кличко приглашают на три буквы

Чемпион мира среди профессионалов по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко проведет официальную защиту своего титула против кубинца Одланьера Солиса. Топовый бой боксеров-тяжеловесов пройдет 19 марта в Кельне. Но болельщики уже предвкушают еще более знаковый поединок любого из братьев-украинцев – с одиозным британцем Дэвидом Хеем. Как на днях стало известно, эта встреча на ринге – теперь реальна.

Британец поднял перчатку украинцев

Об этом недавно заявил сам британский супертяж в интервью английской прессе. Причем чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сообщил, что команды потенциальных соперников вернулись к переговорам и обсуждают возможность проведения боя 2 июля. Напомним, что раньше британец настаивал на том, чтобы поединок непременно состоялся в Лондоне. Теперь же, по его словам, ему все равно, где конкретно драться с одним из Кличко. «Мне без разницы, где выходить на ринг – в Мюнхене, Берлине, Гельзенкирхене или еще где-то, – утверждает Дэвид Хей. – Я уже боксировал в гостях и побеждал, то же самое ждет и Кличко. Я встречусь с одним из украинцев в любом месте, в любое время и отправлю в нокаут. Главное – чтобы кто-то из них наконец вышел на ринг».

Вот это поворот! Вроде как вовсе не братья один за другим вызывали наглого Хея на поединок за единственный титул, которого не хватает в их общей коллекции. Ждали, да никак не могли дождаться слов его менеджера Адама Бута, все-таки прозвучавших на днях: «Все детали контракта на бой уже обговорены». Деталей, очевидно, было отнюдь немало. Из каждой Хей старался выжать для себя максимальную выгоду. Помимо Лондона как единственно возможного места проведения поединка, британец требовал, чтобы братья Кличко… подрались между собой! И таким образом доказали свое право на бой с ним, Непревзойденным Хеем. Потом он стал требовать распределения гонораров в соотношении 50:50, что было также абсурдным. Ведь вес любого из братьев в боксерском мире куда больше, чем Хея.

Владимир Кличко владеет титулом одной из ведущих боксерских организаций с 2006 года, другой – с 2008-го. В общей сложности защитил их девять раз. Виталий завоевал свой чемпионский пояс WBC в 2004-м. Позднее непобежденным покинул ринг, вернулся четыре года спустя. Вновь стал обладателем пояса и защитил его с тех пор пять раз. В свою очередь, Хей стал чемпионом по версии WBA в конце 2009 года, едва-едва переиграв на ринге Николая Валуева. И отстоял свое звание дважды, в том числе против соотечественника Одли Харрисона. То есть достижения любого из братьев и британца просто несопоставимы. Так что дележка гонораров 50:50 сама по себе – грандиозная уступка Хею с их стороны. Черт с деньгами, лишь бы темнокожий обидчик оказался по нужную сторону канатов!

Никто, конечно, не забыл, как еще в 2008-м Хей сфотографировался для одного известного журнала в образе Персея с головой Владимира Кличко вместо головы Медузы горгоны. На пресс-конференцию после боя младшего из братьев с Хасимом Рахманом скандальный британец заявился в броском ковбойском прикиде. Вот тут-то Кличко-старший и вернул ему публичную пощечину – на глазах у всех натянул ковбойскую шляпу на голове Дэвида по самое не могу. Ответить хотя бы словом Виталию «первоклашка» среди чемпионов не посмел… Посмотрим, осмелится ли сделать это на ринге. Ведь, скорее всего, драться ему предстоит как раз с Виталием. Потому что Владимир Кличко вряд ли успеет подготовиться к поединку 2 июля, так как 30 апреля он проведет бой с британцем Дереком Чисорой.

Беглый кубинец снова деру не даст

Но до летнего супербоя Виталию необходимо провести обязательную защиту титула WBC против сбежавшего с Кубы в 2006 году олимпийского чемпиона в тяжелом весе Одланьера Солиса. В декабрьском матче с американцем Рэем Остином тот взял верх и получил статус официального претендента на поединок с чемпионом мира. Кличко-старший встретится с Солисом 19 марта в Кельне. Согласно информации, просочившейся в немецкие СМИ, кубинцу обещаны гонорар в размере 1,8 млн. долл. и возможность проведения матча-реванша. За четыре года выступлений в профессиональном боксе Солис выиграл все 17 поединков, дюжину из которых – нокаутами.

Шансы соперников несколько уравнивает тот факт, что в мартовском матче у Виталия не будет поддержки «родных стен». Начав профессиональную карьеру, Солис, как и братья-украинцы, обосновался в Германии, осел в Гамбурге. Специалисты полагают, что бой с ним для старшего Кличко – отличная возможность проверить свои кондиции перед матчем с Дэвидом Хеем. По словам людей знающих, кубинец обладает отличной реакцией и высокой координацией. В быстроте принятия решений и способности наносить точные и сильные удары мало кто из нынешнего поколения тяжеловесов может с ним сравниться. Хоть Одланьер на 15 сантиметров ниже противника, размах рук у боксеров почти одинаковый (201 см у Солиса против 203 см у Кличко).

Кстати, по части развязности и бестактности кубинец тоже напоминает все того же Хея. Он уже огорошил газеты следующим заявлением: «Похоже, братья Кличко думают, что я один из «мешков», которых они тщательно выбирают, чтобы легко одерживать победы. Но я не только обязательный претендент, совсем недавно я был лучшим боксером-любителем в мире. И намерен доказать, что теперь – лучший в профи. Я завершу карьеру 39-летнего Виталия».

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